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السبت، 10-12-2022 01:39 م

الطباع يثمن المشاركة الأردنية بأعمال القمة العربية الصينية

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الوكيل الإخباري - ثمن رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، حمدي الطباع، مشاركة جلالة الملك عبدالله الثاني في أعمال القمة العربية الصينية، وأهمية تواجد الأردن فيها.

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وقال الطباع في بيان اليوم السبت، إن القمة العربية الصينية، ستسهم في التأسيس لمرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية والاقتصادية بين الجانبين، مبينا أن الصين تشكل أهمية للدول العربية، خاصة كونها من أكبر الشركاء التجاريين ومن أبرز المستثمرين فيها، ومع وجود العديد من المشاريع الاستراتيجية المشتركة.


وأعرب عن تطلع مجتمع الأعمال الأردني إلى مزيد من التطور في مستوى العلاقات لتصل إلى آفاق أرحب في مختلف المستويات، مشيراً إلى أن القمة خطوة مهمة لتوسيع آفاق العلاقات المشتركة، التي تهدف الصين من خلالها إلى إيجاد شراكات استراتيجية مع الوطن العربي، لما يتميز به من مقومات.

 

 


 




 

 


 

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