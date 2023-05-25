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الخميس، 25-05-2023 02:23 م

إنتاج: سنواصل العمل لتحقيق رؤية الملك بتعزيز قطاع الاتّصالات في الأردن

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس جمعيّة شركات تقنيّة المعلومات والاتّصالات "إنتاج"' عيد الصويص، على القفزات الهائلة الّتي شهدها قطاع الاتّصالات وتكنولوجيا المعلومات في الأردنّ.

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وأضاف في بيان صحفي بالتزامن مع الاحتفال بعيد الاستقلال 77: "سنواصل العمل بجدّ لتحقيق رؤية جلالة الملك في تعزيز قطاع الاتّصالات في الأردنّ وتوظيف التكنولوجيا ليصبح الأردنّ مركزاً إقليميّاً للقطاع".


وقال الصويص: "يفخر اليوم الأردنّ بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الّذي يشهد تقدّماً ملحوظاً، حيث تجاوزت إيراداته السنويّة ملياري دينار، ويوفّر القطاع فرص عمل حوالي 40 ألف حجم العمالة في القطاع".


وأكّد الصويص أيضاً على أنّ القطاع الأردنيّ لتكنولوجيا المعلومات يتمتّع بسمعة طيّبة وخبرة واسعة على مستوى دول المنطقة.


وأضاف: "القطاع الأردنيّ لتكنولوجيا المعلومات والاتّصالات يتمتّع بمستوى عال من الاحترافيّة والتطوّر، وهذا ما يجعله قادراً على المنافسة بقوّة في السوق الإقليميّة.


وأكّد الصويص على أنّ الإنجازات الّتي تحقّقت في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتّصالات تعكس الروح الإصرار لدى الأردنيّين.

 




 

 


 

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