الإثنين 22-05-2023
الوكيل الاخباري

توضيح أمني حول مخالفة مرافق السائق على الهوية في حال عدم ارتداء حزام الأمان

الاحتلال يستولي على 14 دونما من غرب رام الله

الحاخام المتطرف غليك يقود اقتحام عشرات المستوطنين للأقصى

بعد حادثة نفق العقبة.. إجراءات جديدة لمنع تكرارها - صورة

بركان إتنا الإيطالي يتسبب بإغلاق مطار كاتانيا

الغذاء والدواء: الأسماك المستزرعة في المملكة سليمة وصالحة للاستهلاك

بلدية المفرق تطلق اسم ولي العهد على أحد ميادينها

الملكة تنشر تحضيرات من زفاف سمو الأمير الحسين

إنجاز 35.5 ألف معاملة بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

فيديو - لحظة انقلاب مركبة في منطقة الرابية أمس

الإثنين، 22-05-2023 10:02 ص

إنجاز 35.5 ألف معاملة بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

458877 (1)


الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني
كشفت وزارة العدل عدد المعاملات المنجزة في المراكز الشاملة للخدمات الحكومية الثلاثة في عمّان والزرقاء والكرك، خلال شهر نيسان الماضي.اضافة اعلان


وفي التفاصيل، أشارت الوزارة وفق رصد "الوكيل الإخباري"، إلى أنه تم إنجاز 35515 معاملة في كافة المراكز الشاملة.

وقالت إن عدد المعاملات المنجزة في مركز العاصمة عمّان بلغ 25 ألف معاملة، وفي مركز الزرقاء 8034 معاملة، أما في مركز الكرك تم إنجاز 2481 معاملة.

وتعمل المراكز الشاملة على تقديم مجموعة من الخدمات تزيد عن (100) خدمة في مركز عمّان و(70) خدمة في مركز الزرقاء و(65) خدمة في مركز الكرك.

وجاء إنشاء المراكز الشاملة للخدمات الحكومية لتقديم الخدمة لكافة المواطنين والتسهيل عليهم، وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم في عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية إلكترونيا دون إلزام صاحب المعاملة من مراجعة تلك الوزارات ولغايات تيسير الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على متلقي الخدمة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202315164127806290349

بعد حادثة نفق العقبة.. إجراءات جديدة لمنع تكرارها - صورة

2021_11_25_1_13_48_80

مناطق في البادية الشمالية تشكو من انقطاع المياه عن المنازل

AN_12f07eb7-dimage_story

الغذاء والدواء: الأسماك المستزرعة في المملكة سليمة وصالحة للاستهلاك

Y8Z3lflsdmqzH0CD0c2EwlW255bR1eq7RWxX8XGC

بلدية المفرق تطلق اسم ولي العهد على أحد ميادينها

-27

الملكة تنشر تحضيرات من زفاف سمو الأمير الحسين

777777777

فيديو - لحظة انقلاب مركبة في منطقة الرابية أمس

أخبار متعلقة
afe0b16e-مطرقة-قاضي-تعبيرية-

وزارة العدل: 175 عقوبة بديلة عن الحبس الشهر الماضي

120231795135950346808

8.1 آلاف جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

WhatsApp Image 2023-05-01 at 5.30.04 AM

الأردن والنرويج يبحثان التعاون في المجالات القانونية وتعزيز سيادة القانون

WhatsApp Image 2023-04-29 at 4.35.43 PM

"الوطني لحقوق الإنسان" يطلق بيانه الثاني حول انتخابات بلدية باب عمان

2ddb9163-المركز-الشامل-للخدمات-الحكومية-في-المقابلين

وزارة العدل: 57 ألفا و620 معاملة أنجزت بالمراكز الشاملة الشهر الماضي

pic_168100

إصدار 130 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا خلال ثلاثة أشهر