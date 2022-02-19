إنخفاض حالات كورونا النشطة في الأردن إلى 179 ألفا و 305 إصابات

الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات وزارة الصحة حول وباء كورونا، انخفاض عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 179 ألفا و 305 إصابات مساء اليوم السبت بعد ان سُجل امس الجمعة 189 الفا و646 اصابة.



ووفق الإيجاز اليومي لوزارة الصحة توفي 13 ألفا و657 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 28 حالة وفاة اليوم السبت.



وبلغ عدد الإصابات التراكمية المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء مليون و560 ألف و 822 إصابة.

اضافة اعلان