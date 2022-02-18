الصحة تدفع 20-30 دولارا ثمنا لكل جرعة لقاح كورونا

الوكيل الإخباري

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- كشف استشاري الصحة العامة بقسم التطعيم الوطني في وزارة الصحة الدكتور كامل أبو سل سعر الجرعة الواحدة من لقاحات كورونا في الأردن.وقال أبو سل لـ"الوكيل الإخباري"، إن سعر الجرعة الواحدة من لقاحي فايزر وسينوفارم يتراوح بين 20-30 دولارا.وأضاف أن سعر الجرعة الواحدة من اللقاحات التي تعاقد عليها الأردن لا يقل عن 20 دولارا.من جهته نفى مصدر مطلع في وزارة الصحة وجود توجه لإتاحة بيع اللقاحات المضادة لكورونا في الصيدليات.وقال المصدر لـ"الوكيل الإخباري"، إن البرنامج الوطني للتطعيم والذي انطلق في كانون الثاني 2021 سيبقى مجانيا لأي شخص موجود على الأراضي الأردنية ويرغب بالحصول على اللقاح.وأضاف أن اللقاحات التي تعطى داخل المستشفيات الخاصة تكون تحت إشراف وزارة الصحة وتعطى بشكل مجاني للمواطنين.وتلقى نحو 4655907 شخص جرعة أولى من اللقاحات، فيما بلغ عدد متلقي جرعتي اللقاح نحو 4329793 شخص حتى اليوم الجمعة بحسب أرقام وزارة الصحة.