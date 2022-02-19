انخفاض أعداد إصابات كورونا الإسبوعية في الأردن

الوكيل الإخباري -
قارب عدد إصابات فيروس كورونا في الأردن خلال الأسبوع الوبائي الذي انتهى أمس الجمعة، على 117 ألف إصابة، منخفضاً عن عدد إصابات الأسبوع الوبائي الماضي بنسبة 13.51%.اضافة اعلان
ووفقا لأرقام وزارة الصحة، بلغ عدد إصابات الأسبوع الوبائي الحالي الذي بدأ السبت وانتهى الجمعة 116996 إصابة، مقابل 135270 إصابة للأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 18274 إصابة، وبنسبة 13.51%.
وأُجري في الأسبوع الوبائي الأخير 453476 فحصا، كان 25.8% منها فحوصاً إيجابية، أي أقل من نسبة الفحوص الإيجابية في الأسبوع الماضي والتي بلغت 29.15%.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة