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السبت، 19-02-2022 10:27 ص

انخفاض أعداد إصابات كورونا الإسبوعية في الأردن

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الوكيل الإخباري - قارب عدد إصابات فيروس كورونا في الأردن خلال الأسبوع الوبائي الذي انتهى أمس الجمعة، على 117 ألف إصابة، منخفضاً عن عدد إصابات الأسبوع الوبائي الماضي بنسبة 13.51%.اضافة اعلان


ووفقا لأرقام وزارة الصحة، بلغ عدد إصابات الأسبوع الوبائي الحالي الذي بدأ السبت وانتهى الجمعة 116996 إصابة، مقابل 135270 إصابة للأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 18274 إصابة، وبنسبة 13.51%.

وأُجري في الأسبوع الوبائي الأخير 453476 فحصا، كان 25.8% منها فحوصاً إيجابية، أي أقل من نسبة الفحوص الإيجابية في الأسبوع الماضي والتي بلغت 29.15%.

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