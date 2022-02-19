انخفاض أعداد إصابات كورونا الإسبوعية في الأردن

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قارب عدد إصابات فيروس كورونا في الأردن خلال الأسبوع الوبائي الذي انتهى أمس الجمعة، على 117 ألف إصابة، منخفضاً عن عدد إصابات الأسبوع الوبائي الماضي بنسبة 13.51%.ووفقا لأرقام وزارة الصحة، بلغ عدد إصابات الأسبوع الوبائي الحالي الذي بدأ السبت وانتهى الجمعة 116996 إصابة، مقابل 135270 إصابة للأسبوع الماضي، بانخفاض قدره 18274 إصابة، وبنسبة 13.51%.وأُجري في الأسبوع الوبائي الأخير 453476 فحصا، كان 25.8% منها فحوصاً إيجابية، أي أقل من نسبة الفحوص الإيجابية في الأسبوع الماضي والتي بلغت 29.15%.