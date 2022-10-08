إنطلاق برنامج مهاراتي بمركز شباب الوسطية

الوكيل الاخباري - انطلقت في مركز شباب لواء الوسطية غربي إربد، اليوم السبت، فعاليات برنامج مهاراتي للمستوى المتوسط، الذي تنفذه وزارة الشباب بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأطفال (اليونيسيف) وهيئة أجيال السلام، وبمشاركة 25 شاباً ضمن الفئة العمرية من 15 الى 17 عاماً.



وحسب بيان للمركز، يتضمن البرنامج الذي يستمر 6 أيام، تدريب المشاركين على المهارات الحياتية، ومهارة إدارة الذات، والمهارات المعرفية، والاجتماعية، ومهارات العمل المشترك، والثقافة المالية، والابتكار الاجتماعي.

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