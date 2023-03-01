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إنقاذ طفلة تركتها والدتها داخل مركبة مغلقة في عمان

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الأربعاء، 01-03-2023 01:36 م

إنقاذ طفلة تركتها والدتها داخل مركبة مغلقة في عمان

لالالا


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
أنقذ رجال السير بالتعاون مع الدفاع المدني ظهر اليوم الأربعاء طفلة رضيعة تبلغ من العمر عدة شهور تركتها والدتها داخل المركبة .

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وفي التفاصيل قالت إدارة السير لـ"الوكيل الإخباري" إن كوادر الامن لاحظوا وجود طفلة رضيعة لوحدها داخل مركبة مغلقة جنوب عمان ، وقد بدى عليها ارتفاع درجة حرارتها حيث قاموا بإنقاذها وإخراجها من داخل المركبة .


وأكدت إدارة السير أن الطفلة بحالة جيدة ، وانه وأثناء عملية إخراجها من داخل المركبة عادت والدتها التي يبدو انها لم تغيب طويلاً وتم تسليم طفلتها لها .


وشددت إدارة السير على جميع المواطنين بعدم ترك أطفالهم داخل المركبات المغلقة - مهما كانت المدة - ، بسبب خطورة الأمر عليهم ، واحتمالية تعرضهم للاختناق خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة والتي تكون داخل السيارة أعلى بكثير من خارجها ، إضافة إلى تراجع نسبة الاوكسجين داخل المركبة .


 




 

 


 

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