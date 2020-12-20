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الأحد، 20-12-2020 08:16 ص

بين عمان والزرقاء

إنهاء العمل بجزء من مشروع الباص سريع التردد

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إنهاء العمل في جزء من مشروع الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء


الوكيل الإخباري - أنهت وزارة الاشغال العامة والإسكان مساء السبت، تنفيذ الأعمال الدائمة في جزء من مشروع حافلات التردد السريع عمان - الزرقاء بطول نصف كيلومتر للسير القادم من الزرقاء باتجاه عمان، وفق بيان اطلع "الوكيل الإخباري" عليه ، صادر من الوزارة .

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كما تم إعادة حركة السير الى مساربه الدائمة وإلغاء التحويلات في هذا الموقع.
ويشمل العمل على إعادة تأهيل طريق عمان-الزرقاء ، تنفيذ الطريق بثلاثة مسارب بكل اتجاه ومسربين إضافيين لمسار حافلات التردد السريع مفصولة جميعها بحواجز خرسانية.

 

إضافة إلى ذلك ، توفير الإنارة ضمن هذه المسارات وعناصر السلامة العامة من حواجز معدنية ودهانات وعواكس، وتنفيذ خطوط تصريف المياه، وتنفيذ أو نقل الخدمات المتعارضة من كوابل كهرباء وخطوط مياه وصرف صحي وتهذيب وتطويل للعبّارات القائمة وأعمال تحسين التقاطعات على كامل مسار الطريق والذي يشمل إعادة إنشاء بعض الجسور والأنفاق.

 

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