الأحد 04-12-2022
الوكيل الاخباري

الرئيس الفلسطيني : سنوسع نطاق مقاومتنا الشعبية السلمية

تحذير أمني من عمليات احتيال تنفذها صفحات مزيفة باسم البنوك

90 % نسبة انخفاض حجوزات صالات الأفراح الشهر الماضي

شركة أردنية تطلب توظيف عشرات الموظفين - تفاصيل

الغذاء والدواء: تطوير فحوصات الملوثات بهدف تعزيز سلامة الغذاء

التعليم العالي: صرف بدل دعم المحروقات للطلبة المستفيدين من المنح والقروض

القطاع الصناعي: زيارة الملك للجزائر تعد مسارا اقتصاديا مهما

الاحتلال يكشف عن نوع الصاروخ الذي أطلق على طائراته من غزة

قطر: 7 آلاف رحلة جوية في الأسبوع الأول من المونديال

تونس تراهن على إقبال شعبي واسع في الانتخابات

الأحد، 04-12-2022 11:26 ص

اتحاد الدواجن يطالب بتحديد كميات الدواجن المستوردة

دج


الوكيل الاخباري – براءة الشلالدة 
طالب عضو الاتحاد النوعي للدواجن حسان أبو دقر الحكومة بتحديد كميات الدواجن المستوردة والرقابة عليها وذلك بسبب وفرة الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي من الدواجن منذ بداية العام الحالي .

اضافة اعلان


وقال أبو دقر لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الاحد إن خسائر المزارعين خلال الشهرين الماضيين بلغت 15% بسبب زيادة الإنتاج المحلي وضعف القوة الشرائية .


ولفت أن وفرة إنتاج الدواجن في المملكة تعود إلى زيادة عدد المزارع وتحويل المزارع المفتوحة إلى مزارع مغلقة على النظام الحديث .


وحول الأسعار أكد أن كيلو دجاج "النتافات" يباع بسعر 1.35 قرشاً في الأسواق المحلية.


علماً أن إنتاج المملكة يومياً من الدواجن 800 ألف طير مقسمة إلى 600 ألف طير طازج مبرد و 200 ألف طير "نتافات" .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202218204414361628822

تحذير أمني من عمليات احتيال تنفذها صفحات مزيفة باسم البنوك

320770_48_1622008527

90 % نسبة انخفاض حجوزات صالات الأفراح الشهر الماضي

1120223092523496514158

شركة أردنية تطلب توظيف عشرات الموظفين - تفاصيل

1120227152120601256599

الغذاء والدواء: تطوير فحوصات الملوثات بهدف تعزيز سلامة الغذاء

عج

وزيرة الثقافة تنعى المفكر إبراهيم العجلوني

new_214824_1692_soc

التعليم العالي: صرف بدل دعم المحروقات للطلبة المستفيدين من المنح والقروض

أخبار متعلقة
663

خبير: الأردن يمتلك فرصة ليكون مقرا لشركات تكنولوجيا عالمية

w

ملك وملكة السويد يزوران مركز الحسين للسرطان

c3bd010a2e93123d34da2b70aa7f7622

المحاسبة: تعيين موظف في احدى الهيئات براتب 3500 دينار دون وثائق

مطر5

الأرصاد: منطقة الجامعة الاردنية تسجل أعلى هطول مطري

4202223231343887865530

الإدارة المحلية تحذر من السيول

شبكات-كهرباء

13 % ارتفاع صادرات الأردن من الكهرباء