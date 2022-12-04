اتحاد الدواجن يطالب بتحديد كميات الدواجن المستوردة

الوكيل الاخباري – براءة الشلالدة

طالب عضو الاتحاد النوعي للدواجن حسان أبو دقر الحكومة بتحديد كميات الدواجن المستوردة والرقابة عليها وذلك بسبب وفرة الإنتاج المحلي والاكتفاء الذاتي من الدواجن منذ بداية العام الحالي .

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وقال أبو دقر لـ "الوكيل الإخباري" اليوم الاحد إن خسائر المزارعين خلال الشهرين الماضيين بلغت 15% بسبب زيادة الإنتاج المحلي وضعف القوة الشرائية .



ولفت أن وفرة إنتاج الدواجن في المملكة تعود إلى زيادة عدد المزارع وتحويل المزارع المفتوحة إلى مزارع مغلقة على النظام الحديث .



وحول الأسعار أكد أن كيلو دجاج "النتافات" يباع بسعر 1.35 قرشاً في الأسواق المحلية.



علماً أن إنتاج المملكة يومياً من الدواجن 800 ألف طير مقسمة إلى 600 ألف طير طازج مبرد و 200 ألف طير "نتافات" .

