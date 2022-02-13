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الأحد، 13-02-2022 08:17 م

اتحاد القيصر للآداب والفنون ينظم أمسية أدبية

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الوكيل الاخباري -  نظم اتحاد القيصر للآداب والفنون الأدبية الذي يتخذ من إربد مقرا له، مساء أمس في عمان، أمسية أدبية لفئة الكتاب الشباب في دائرة المكتبة الوطنية، ضمن الخطة التي وضعها الاتحاد لدعم هذه الفئة الصاعدة من الكتاب الناشئين وتبني إبداعاتهم وصقل مواهبهم ليكونوا حملة رسالة أدبية وثقافية تستقي مشاربها من قيم الوطن والثقافة العربية الأصيلة.

وقال رئيس الاتحاد الأديب رائد العمري، "نجتمعُ اليوم لنفتحَ لكم أفاقا ثقافية ومنصات أدبية تعبرون من خلالها نحو الإبداع والتميز، متمسكين بقيمنا الوطنية والقومية العربية وديننا الحنيف الذي يصبُّ في صالح الإنسانية جمعاء، مرتكزين على الأسسِ الأدبية الصحيحة".

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