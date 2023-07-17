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الإثنين، 17-07-2023 09:06 ص

الدفاع المدني: ارتفاع بلاغات الحرائق لـ 100% الأسبوع الماضي

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الوكيل الإخباري - قال رئيس شعبة العمليات في الدفاع المدني المقدم أحمد زيادات في ظل موجة الحر التي تؤثر على المملكة من الطبيعي أن تزداد حوادث الحرائق في المسطحات العشبية وحرائق الغابات وزيادة البلاغات عن الحرائق، حيث كان نهاية الأسبوع زيادة ملحوظة في عدد البلاغات نتيجة زيادة معدل الحرائق الأعشاب بشكل عام وحرائق المسطحات الخضراء .اضافة اعلان


وأضاف المقدم زيادات لإذاعة الأمن العام، أن مديرية الدفاع المدني المعنية في الاستجابة لكافة البلاغات التي ترد بالتنسيق مع كافة المؤسسات الوطنية لمنع تفاقم الأخطار والحرائق ولمنع زيادة الخسائر في المناطق الحرجية التي هي مسؤولية وطنية ومسؤولية المؤسسات كافة .

وذكر أن عدد البلاغات التي وردت إلى غرفة العمليات والسيطرة في مديرية الامن العام خصوصا بما يتعلق بحرائق الأعشاب مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي والذي سبقه بزيادة تجاوزت 100% في عدد البلاغات الواردة الى عمليات الدفاع المدني، أما في بداية الشهر الحالي كانت عدد البلاغات 183 بلاغ مقارنة بنهاية الأسبوع الماضي التي وصلت الى 388 بلاغا بزيادة 112% ، حيث كان هناك ضغط عمل كبير على كوادر الدفاع المدني وسرعة في الاستجابة لجميع البلاغات رغم تزايدها .

 




 

 


 

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