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الثلاثاء، 11-07-2023 10:42 م

بلديات تقرر تقليص دوام عمال الوطن لديها بسبب موجة الحرّ - أسماء

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الوكيل الاخباري - أوعز رئيس بلدية جرش الكبرى احمد هاشم العتوم، بتوقف كافة عمال الوطن عن العمل الميداني في فترة الظهيرة من الساعة 1:00 ظهرا الي الساعة 5:00 مساءا و ذلك ابتداء من اليوم الثلاثاء.

ويستمر القرار طيلة أيام ارتفاع درجات الحرارة، نتيجة المرتفع الجوي الذي سيؤثر على الأردن، على أن تعود كافة الكوادر لعملها كالمعتاد عند انتهاء المرتفع الجوي.

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كما قرر رئيس بلدية الجيزة، قدر حابس الفايز، إيقاف عمال الوطن عن العمل خلال فترة الظهيرة ليوم غد الأربعاء والخميس، من الساعة الساعة 12 ظهرًا وحتى 5 مساء، تزامنًا مع موجة الحر التي تشهدها المملكة، بحسب المعلومات الواردة من إدارة الأرصاد الجوية.

وقال الفايز في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه القرار جاء حفاظًا على سلامة العاملين في الميدان خلال هذه الفترة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، تلافيا لتعرضهم لخطر ضربات الشمس.


 




 

 


 

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