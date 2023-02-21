اتفاقية بين الاقتصاد الرقمي وكوريليشن ون للتدريب على المهارات الرقمية

الوكيل الاخباري - وقعت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وشركة "كوريليشن ون" اتفاقية تعاون للاستفادة من المنح الخاصة بتغطية تكاليف تدريب خريجي الجامعات لتقديم خدمات التدريب المنتهية بالتوظيف من قبل الشركة.

اضافة اعلان



وبحسب بيان للوزارة اليوم الثلاثاء، تأتي الاتفاقية من خلال جمعية المهارات الرقمية التي أنشئت بدعم من مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف الممول من البنك الدولي.



وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة ومديرة شركة "كوريليشن ون" في الأردن شهد عطية إلى تقديم خدمات تدريب وتطوير 100 من خريجي الجامعات الباحثين عن عمل على المهارات الرقمية اللازمة لتمكينهم من دخول سوق العمل والحصول على وظائف متخصصة في مجال تحليلات البيانات المتقدمة حيث ستقوم جمعية المهارات الرقمية بإدارة هذه البرامج التدريبية الخاصة.



وأكد الهناندة حرص وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، وبالتعاون مع شركائها من القطاع الخاص، على تنمية المهارات الرقمية لدى الشباب والمتوافقة مع متطلبات سوق العمل المستقبلية، ولفت إلى ضرورة بدء التدريب على نطاق واسع باتباع نهج موجه حسب الطلب، مشيدا بدور جمعية المهارات الرقمية والتي تتألف من عدد من الجهات الرئيسية تشمل القطاع الخاص وخبراء أكاديميين، وكيانات ومؤسسات حكومية والتي تهدف إلى تطوير وإدارة سوق العمل بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.