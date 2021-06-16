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الأربعاء، 16-06-2021 10:43 م

اتفاقية بين الحكومة وسينوفارم لاستيراد 300 ألف جرعة من لقاحها

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة الموافقة على الاتفاقية المنوي توقيعها بين وزارة الصحة وشركة سينوفارم لتوريد اللقاح المضاد لفيروس كورونا؛ بكمية تقدر بـ 300 ألف جرعة.اضافة اعلان


وفوض المجلس وزير الصحة بالتوقيع على الاتفاقية التي تأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير كميات كافية من المطاعيم من مصادر متعددة وتحصين المجتمع ضد وباء كورونا.

وأجاز الأردن استخدام اللقاح الصيني- الإماراتي "سينوفارم" ضد فيروس كورونا في 9 كانون الثاتي/يناير 2021، وهو ثاني لقاح متاح استخدامه في الأردن بعد لقاح فايزر-بيونتيك.

 




 

 


 

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