اتفاقية تعاون بين المتقاعدين العسكريين والمجلس التمريضي

الوكيل الاخباري - وقعت المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اليوم الأربعاء، اتفاقية تعاون وتشغيل مع المجلس التمريضي الأردني، والتي وقعها عن المؤسسة مديرها العام اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي وعن المجلس امينه العام الدكتور هاني النوافلة.

اضافة اعلان



ويأتي توقيع هذه الاتفاقية ايماناً من المجلس التمريضي الاردني بدور المتقاعدين العسكريين في دعم عجلة التنمية الوطنية وتقديرا لجهودهم وخبراتهم العلمية والعملية وإمكانية الاستفادة من هذه الخبرات.



وتنص الاتفاقية إلى شراء خدمات عدد من الممرضين من المتقاعدين العسكريين من ذوي الكفاءة في مهنتي التمريض والقبالة، وحسب الشواغر المتوفرة على جدول تشكيلات وظائف المجلس.