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الثلاثاء، 01-02-2022 01:27 م

ورشة حول التطوير المهني التمريضي لغايات تجديد الترخيص

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الوكيل الإخباري - نظم المجلس التمريضي الأردني ورشة توعوية بعنوان "اعتماد أنشطة التطوير المهني التمريضي لغايات تجديد الترخيص"، بمشاركة عدد من مدراء التمريض ومسؤولي التعليم التمريضي في مستشفيات القطاع الخاص.

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وتأتي هذه الورشة ضمن الحملة التوعوية التي يعقدها المجلس لتوعية المؤسسات الصحية والممرضين بدورهم في تجديد ترخيص مزاولة المهنة كل 5 سنوات بعد استكمال متطلبات ساعات التطوير المهني المستمر.


وقال المجلس في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الورشة هدفت إلى التعريف بنظام تجديد ترخيص العاملين في المهن الصحية رقم 46 لسنة 2018، وتعليمات التطوير المهني الصادرة بموجبه.

 

وبين ان الورشة ناقشت دليل معايير وأسس اعتماد أنشطة التطوير المهني المستمر لمهنتي التمريض القانوني والقبالة القانونية الصادر عن المجلس، والذي يوضح إجراءات تحقيق متطلبات التطوير المهني المستمر لغايات تجديد رخصة مزاولة المهنة ضمن أسس ومعايير تواكب المستجدات الوطنية والعالمية.

 




 

 


 

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