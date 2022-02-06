التدريب المهني والسياحة والفندقة يبحثان التعاون المشترك

الوكيل الإخباري - بحث مدير عام مؤسسة التدريب المهني بالوكالة عمر قطيشات خلال لقائه اليوم الأحد، رئيس المجلس الوطني لمهارات قطاع السياحة والفندقة محمد القاسم، سبل التعاون لتطوير المنظومة التدريبية وزيادة التعاون بين الطرفين وتوفير فرص العمل.

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وقال قطيشات خلال اللقاء إن المؤسسة حريصة على زيادة التعاون مع مجالس المهارات القطاعية المشكلة من القطاع الخاص والحكومة،

والاستفادة من خبراتها في الخطة التطويرية للمؤسسة، والعمل معها كفريق واحد، وتحقيق التوجيهات الملكية السامية بما ينعكس على توفير البرامج التدريبية النوعية وفرص العمل اللائقة للشباب الذكور والإناث في جميع المحافظات.



وأكد أن المؤسسة حريصة على مراجعة البرامج التدريبية لها، ومواصلة تطوير البيئة التدريبية والكوادر الفنية لديها، مشيرا إلى أن قطاع السياحة والفندقة من القطاعات التنموية الواعدة التي توفر فرص عمل للشباب، وأن جميع معاهدها توفر بيئة تدريبية نوعية للشباب ضمن برامج تدريبية مطلوبة في سوق العمل المحلي والإقليمي.



من جهته، اكد القاسم أن المجلس مهتم بتعزيز الشراكة مع المؤسسة التي تعد أكبر مزود تدريب مهني في جميع محافظات المملكة، مشيرا إلى حرص القطاع السياحي على توظيف الشباب الأردني الذي يتمتع بالكفاءة العالية في كوادره.



وبين أن مهمة المجلس الأساسية هي التعبير عن احتياجات القطاع الخاص بما يقلل الفجوة بين متطلبات السوق ومخرجات العملية التدريبية، مشيرا إلى أن المجلس يضم ممثلين عن الفنادق والمطاعم السياحية، والأدلاء السياحيين، والمكاتب السياحية، والحكومة وغيرها من الجهات ذات الاختصاص.



وجرى خلال الاجتماع، الاتفاق على بدء العمل الفوري بين الجانبين لمراجعة المنظومة التدريبية، وما تشمله من بيئة وبرامج تدريبية وتطوير للمدربين، وأن يكون القطاع الخاص شريكا رئيسا في كافة مراحل العملية التدريبية لضمان جودتها ضمن مؤشرات قياس أداء واضحة لتقييم العمل المشترك، والوصول إلى أفضل المخرجات التي توفر الفرص النوعية للشباب بالمملكة.