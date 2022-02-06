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الأحد، 06-02-2022 04:35 م

الحنيفات: فرص استثمارية تساهم بخلق فرص عمل جديدة

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الوكيل الإخباري - أكد وزير الزراعة خالد الحنيفات أن طرح الفرص الاستثمارية ضمن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ٢٠٢٢ – ٢٠٢٥ جاءت لتدعم التشاركية مع القطاع الخاص.

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وأعلنت الوزارة عن طرح ١٠ محطات زراعية للاستثمار بواقع ٥ الاف دونم معززة بالبنية التحتية التي تدعم نجاح الاستثمار في تلك المحطات وانعكاس نجاح هذه الاستثمارات على المجتمع المحلي والقطاع الزراعي.


وأشار الحنيفات إلى الاستثمار المتاح في حوض الحماد والسرحان بواقع ٣٦ ألف دونم والذي يعتمد على الزراعات التصديرية وبعض محاصيل النقص والتي يحتاجها السوق المحلي وذات الأثر الاقتصادي وبما يحقق القيمة المضافة محليا.


واضاف أن مجمع الصناعات الزراعية يشكل استثمار هام جدا في استيعاب فائض الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة للمجتمع المحلي ويساهم في تنويع الاستثمار والشراكات مع القطاع الخاص حيث عملت الوزارة على تجهيز البنية التحتية والاعفاءات المناسبة من أجل تحقيق النجاح لهذه المشاريع.


وقال الحنيفات إننا نعمل على محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة وفق مدد زمنية لكل قطاع ونسعى الى شراكات استثمارية مع القطاع الخاص خلال النصف الأول من هذا العام ستنعكس ايجابا في إنتاج فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتعظيم القيمة المضافة وتوسع القطاع الزراعي بشكل يضمن الإنتاج القائم على التكنولوجيا الحديثة وتقنيات توفير المياه.

 




 

 


 

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