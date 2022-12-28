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الأربعاء، 28-12-2022 07:54 م

اتفاقية تعاون بين الوطنية للتشغيل والتدريب ومجلس محافظة العقبة

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الوكيل الاخباري - جرى، اليوم الأربعاء، في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة الوطنية للتشغيل والتدريب ومجلس محافظة العقبة، بحضور مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن الدكتور يوسف الخطيب.

وتهدف الاتفاقية التي وقعها مندوباً عن القوات المسلحة الأردنية، مدير عام الشركة العميد الركن سليمان الفاعوري، وعن المجلس رئيسه عماد عبد القادر عمرو، إلى تلبية احتياجات سوق العمل الأردني، من خلال تدريب الشباب على المهن الحرفية المختلفة، وبما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، والإسهام في تنمية المجتمع المحلي، وتوعية الشباب بأهمية العمل المهني من خلال عقد ورش عمل وندوات لتثقيفهم وتعريفهم بأهمية التدريب والتأهيل لممارسة العمل المهني.

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