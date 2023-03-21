الثلاثاء 21-03-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 21-03-2023 05:55 م

اتفاقية تعاون بين ثربانتيس وقرى الأطفال

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الوكيل الاخباري - وقع معهد ثِربانتِس بعمان (المركز الثقافي الإسباني) اتفاقية تعاون مع جمعية قرى الأطفال SOS الأردنية.

وقال المعهد في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن الاتفاقية تهدف إلى عقد دورات باللغة الإسبانية لـ 36 من الأطفال والشباب والشابات الذين ترعاهم الجمعية في قراها الثلاث بعمان وإربد والعقبة على مدار عامين.

ووقع الاتفاقية عن الجمعية مديرتها رنا الزعبي، وعن المعهد مديره خوان بيثينتي بيكيراس ساليناس.

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