الإثنين 18-10-2021
الوكيل الاخباري

بحث التعاون بين جامعة آل البيت وكرسي اليونسكو لعلوم الارض

الأوقاف تقيم احتفالا دينيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي

ما هي حافلة الدفاع المدني الضخمة التي شوهدت أمس ؟

الحكومة: السماح بالأراجيل داخل المقاهي خلال أسبوع

توجه لرفع الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح

تركيا تعلن وفاة أبي مسيراتها

الحكومة: الدكاكين غير مشمولة بسند أخضر

دراسة آلية لإلغاء المخالفات المتعلقة بوضع الكمامة في المرحلة الماضية

الصحة لـ الوكيل : انحسار حالات التسمم بعد تحديد مصادر التلوث

سورية تناشد للعثور على أوراق ثبوتية فقدتها في تكسي

الإثنين، 18-10-2021 02:08 م

اتفاقية لوضع حلول مبتكرة للوصول للأمن المائي في شمال الأردن

unnamed


الوكيل الإخباري- وقعت الجمعية العلمية الملكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،اليوم الاثنين اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع توسيع نطاق الابتكار في مجال إدارة المياه من أجل الأمن المناخي بشمال الأردن.

اضافة اعلان


ويهدف المشروع وفق بيان صحفي صادر عن الجمعية العلمية اليوم الاثنين، الى وضع حلول مبتكرة للوصول إلى الأمن المائي، وتنفيذ مشاريع ريادية للأمن المائي في محافظتي جرش والمفرق من خلال العمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد المعنيين بالابتكار في قطاع المياه وتمكينهم في مجال تعزيز البيئة العامة للسوق المحلية والمساهمة في وضع حلول مبتكرة للوصول إلى الأمن المائي المستدام.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1597303401764

الأوقاف تقيم احتفالا دينيا بمناسبة ذكرى المولد النبوي

unnamed

الحكومة: السماح بالأراجيل داخل المقاهي خلال أسبوع

1020212142244806103904

ما هي حافلة الدفاع المدني الضخمة التي شوهدت أمس ؟

6BXzv

توجه لرفع الطاقة الاستيعابية في صالات الأفراح

يس4333333333333333333333

الحكومة: الدكاكين غير مشمولة بسند أخضر

كمامة

دراسة آلية لإلغاء المخالفات المتعلقة بوضع الكمامة في المرحلة الماضية

أخبار متعلقة
1634377649749

اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة الاعتماد ومؤسسة QS

الخارجية

الخارجية : قرار بالإجماع لليونسكو حول القدس القديمة وأسوارها

اربد

اربد: إطلاق مشروع إرشادي للنساء الراغبات بالحصول على قروض صغيرة

w

الحنيطي يرعى حفل إطلاق استراتيجية إدماج النوع الاجتماعي

وزارة-الداخلية

إطلاق فريق العمل التطوعي الشبابي لمكافحة فيروس كورونا المستجد