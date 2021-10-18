اتفاقية لوضع حلول مبتكرة للوصول للأمن المائي في شمال الأردن

الوكيل الإخباري- وقعت الجمعية العلمية الملكية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي،اليوم الاثنين اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع توسيع نطاق الابتكار في مجال إدارة المياه من أجل الأمن المناخي بشمال الأردن.

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ويهدف المشروع وفق بيان صحفي صادر عن الجمعية العلمية اليوم الاثنين، الى وضع حلول مبتكرة للوصول إلى الأمن المائي، وتنفيذ مشاريع ريادية للأمن المائي في محافظتي جرش والمفرق من خلال العمل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد المعنيين بالابتكار في قطاع المياه وتمكينهم في مجال تعزيز البيئة العامة للسوق المحلية والمساهمة في وضع حلول مبتكرة للوصول إلى الأمن المائي المستدام.