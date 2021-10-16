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السبت، 16-10-2021 01:14 م

اتفاقية تعاون مشترك بين هيئة الاعتماد ومؤسسة QS

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الوكيل الإخباري- وقعت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها اتفاقية تعاون مشترك، مع مؤسسة QS العالمية لتصنيف الجامعات.

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ووقع الاتفاقية عن الهيئة رئيسها الدكتور ظافر الصرايرة وعن مؤسسة QS مدير التقييم لي كامولينز، بحضور المدير الإقليمي الدكتور آشوين فيرنانديز.

وتهدف الاتفاقية بحسب بيان صحفي صدر عن الهيئة اليوم السبت، الى التعاون ما بين المؤسستين في مجال تأكيد البيانات والتحقق منها عند مشاركة الجامعات الأردنية في تصنيف QS للجامعات العالمية والعربية.

ووقعت الاتفاقية في مدينة دبي على هامش قمة QS لجامعات المنطقة العربية والتي أعلن خلالها عن تصنيف الجامعات العربية للعام 2022.

 

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