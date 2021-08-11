الوكيل الإخباري - بدأ في مقر الهلال الاحمر الاردني في عمان، اليوم الأربعاء، اجتماع أردني مصري عراقي لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية لجلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التي انعقدت في حزيران الماضي ببغداد، والمتعلقة بالعمل الإنساني وآلية تنفيذها.

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وضم الاجتماع الرئيس العام للهلال الاحمر الاردني الدكتور محمد مطلق الحديد ورئيس الهلال الاحمر العراقي الدكتور ياسين عباس والمدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري الدكتور رامي الناظر ورئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر في الاردن الدكتورة نهال حفني والمدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا الدكتور حسام الشرقاوي ورئيس بعثة الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الاحمر والهلال الاحمر في العراق الدكتور مفتاح طويلب وعضوي اللجنة التنفيذية المركزية للهلال الاحمر الاردني الدكتور سامي خصاونة ومحمد الجمل.



وعرض الحديد لأبرز البنود التي خلص لها البيان الختامي للقمة الثلاثية والتي تتعلق بالعمل الإنساني ومنها وقف الاعتداءات الاسرائيلية، التي تعد في صلب عمل الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر من خلال أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، داعيا إلى رصد الانتهاكات الاسرائيلية بشكل كبير وإبرازها لتنبيه العالم لها وعقد مؤتمر دولي للسلام.



واشار الى ان بنود البيان الختامي للقمة الثلاثية المتعلقة بالأزمة السورية من حيث اللاجئين وأمن المجتمعات و جائحة كورونا، تلامس عمل الحركة، مشددا على أنه لا بد من توعية الشباب لعدم استقطابهم من الجماعات المتطرفة وتقديم الخدمات للاجئين والتعاون لمواجهة كورونا.



ولفت الحديد الى أهمية الأمن الغذائي الذي نبه له جلالة الملك عبدالله الثاني والدور الذي يمكن أن تقوم به جمعيات الهلال الأحمر بهذا المجال.



واكد المشاركون في الاجتماع انه في ضوء إعلان القمة الاخير يجب تعزيز دور الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر في الدول الثلاث كجهات مساعدة للسلطات العامة في تلك الدول وتعزيز دورها كشريك مفضل لحكوماتها في المجالات الانسانية والانمائية ذات الصلة وتعزيز التعاون مع الحكومات المعنية في تحقيق قرارات المؤتمرات الدولية و أجندة القمة الانسانية، وخصوصا فيما يخص المحلية.

وبحث المشاركون تقوية التعاون بين جمعيات الهلال الأحمر في الدول الثلاث بمجالات التحديات المشتركة والاستفادة من الفرص المتاحة لإبراز الجمعيات كمساهمين فريدين ولاعبين أساسيين في المجالات الإنسانية ذات الصلة بالأولويات المحددة في إعلان القمة، ولا سيما في مجال الصحة وعلى وجه التحديد مكافحة كورونا، وحالات الطوارئ الاخرى والحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ وسبل العيش والأمن الغذائي والاستجابة للطوارئ والعمل مع النازحين.



ويهدف الاجتماع الذي يستمر يومين إلى وضع نموذج للتعاون والتكامل في المجال الإنساني بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ينبثق ويتناسق مع التوجه الاستراتيجي للقيادة السياسية ووضع إطار عملي يسمح بتحديد التحديات والاحتياجات المشتركة.



وسيصدر عن الاجتماع غدا الخميس، بيان ختامي “بيان عمان” حول المخرجات والتوصيات.