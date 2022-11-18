الجمعة 18-11-2022
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الجمعة، 18-11-2022 10:40 ص

اجتماع استثنائي للهيئة العامة لنقابة المهندسين

المهندسين


الوكيل الاخباري - تعقد الهيئة العامة لنقابة المهندسين الأردنيين، الجمعة، اجتماعا استثنائيا لمناقشة “مشروع تعديل نظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين”، لاتخاذ التوصية المناسبة لرفعها للجهات المعنية.

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وقالت النقابة، إن “صندوق التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين الأردنيين يواجه مجموعة من التحديات نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة وانعكاس الأزمات المختلفة وتداعياتها على كافة المستويات”.


وأوضحت أن الهيئة العامة للصندوق والهيئة المركزية أيدتا توجه مجلس النقابة لمشروع تعديل نظام صندوق التقاعد.


وأكدت النقابة أن النصاب سيكون “قانونيا بأي عدد من الحضور”.


 




 

 


 

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