اجتماع حكومي لحل مشكلة الطائرات الجاثمة في مطار الملكة علياء

الوكيل الإخباري - ترأس وزير الأشغال العامة ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن اجتماعا لمناقشة مشكلة الطائرات الجاثمة على أرض مطار الملكة علياء الدولي، وإيجاد حلول مناسبة للتخلص منها بأسرع وقت.

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وأكد أبو السمن خلال جولة تفقدية اطلع خلالها على أماكن وقوف الطائرات، ضرورة الإسراع بحل مشكلة تلك الطائرات.



وشدد أبو السمن خلال الاجتماع الذي ضم رئيس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني وممثل عن مجموعة المطار الدولي (AIG) على كافة الشركاء من الجهات الحكومية والأمنية للتباحث بالحلول المطروحة للتخلص من الطائرات، مؤكدا دعم الوزارة الكامل.



كما ناقش أبو السمن مع الجهات المعنية في المطار آليات التقزم في أعمال صيانة وتطوير مطار الملكة علياء الدولي وصولا لتحقيق مستوى خدمة متقدم وسلس.