اجتماع دولي من أجل إدارة كفؤة للمياه في الأردن

الوكيل الاخباري - عقد فريق مشروع تحسين البنية التحتية للجودة من أجل إدارة كفؤة للمياه في الأردن، اليوم الأربعاء، الاجتماع الأول لضباط ارتباط المشروع، عبر تقنية الاتصال المرئي من ألمانيا، والذي استضافته مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.

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وترأس الاجتماع مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس المهندسة عبير الزهير، بحضور ممثلين عن الجهات ذات العلاقة من وزارة المياه، وسلطة المياه، وشركات مياهنا ومياه العقبة ومياه اليرموك، والمركز الوطني للمترولوجيا والجمعية العلمية الملكية.



وأشارت المهندسة الزهير، بحسب بيان صادر عن المؤسسة، إلى أن الاستثمار الحقيقي لهذه المشاريع، هو بناء القدرات وصقل المهارات من خلال نقل الخبرة والمعرفة لتحقيق استدامة الفائدة، وأن المؤسسة بصفتها المعنية بالبنية التحتية للجودة في الأردن، ترحب بالمبادرات والمشاريع التي تنعكس فوائدها إيجابيا على المواطن والاقتصاد الأردني.



من جهتها، قالت منسقة المشروع ماريا كاسينز ساسي، إن الهدف من المشروع هو الاستفادة من خدمات البنية التحتية الجديدة عالية الجودة، مشيرة إلى تحديد المخرجات والأهداف والنشاطات الرئيسة والمسؤوليات، بنحو يضمن الاستفادة القصوى وبما يخدم الهدف الرئيس من تنفيذه في الأردن.

وأطلق مشروع البنية التحتية للجودة لإدارة كفؤة للمياه في أيلول العام الماضي بعمان بتكلفة مليون يورو، وتمتد فترة تنفيذه إلى ثلاث سنوات بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وتنفيذ المعهد الوطني الألماني للقياس، الذي يعد من أكبر المؤسسات التي تعنى بالمترولوجيا وعلم المقاييس على مستوى العالم، بهدف دعم المؤسسات الأردنية في قطاع المياه لاستخدام عدادات المياه التي جرت معايرتها واختبارها بنحو صحيح لتقليل فاقد المياه وتحسين خدمات تزويد المياه.

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