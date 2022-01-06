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الخميس، 06-01-2022 12:22 م

حملة لتنظيف وصيانة روافد سد وادي العرب

أين_يقع_سد_وادي_العرب


الوكيل الإخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن، اليوم الخميس، ان كوادرها قامت منذ مطلع العام الحالي بالعمل على متابعة أعمال الصيانة والتنظيف لروافد سد وادي العرب - وادي زحر، وذلك استكمالا للأعمال التي تمت سابقا في المنطقة، الذي يعتبر الوادي الثاني الرافد لبحيرة سد وادي العرب .

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واكدت امين عام سلطة وادي الأردن، المهندسة منار المحاسنة، ان وزارة المياه والري/ سلطة وادي الاردن مستمرة في تنفيذ خططها الدورية لحماية السدود والروافد والمصادر المائية من اي اعتداءات او مخاطر مناخية ومنع العبث فيها واعادة تأهيلها وصيانتها بشكل دوري. 

 

وثمنت المحاسنة، جهود كافة العاملين والإداريين الدؤوبة في المشاركة في هذه الحملة، وتنفيذ أعمال المشروع في منطقة الأودية الرافدة لسد وادي العرب، وذلك للحد من الانهيارات والرسوبيات، التي تؤثر على ديمومة عمل السدود.

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