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الثلاثاء، 04-07-2023 06:19 ص

اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية بتنسيق أردني مصري اليوم

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الوكيل الاخباري - يعقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين اجتماعًا طارئا الثلاثاء، إثر العدوان الإسرائيلي على جنين في الضفة الغربية المحتلة، بعد طلب فلسطيني .

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ومن المقرر أن ينطلق الاجتماع عند الساعة 11 صباحا بحسب المصدر نفسه.
وكانت فلسطين قدمت طلبا لعقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية يوم الثلاثاء؛ لبحث مواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر والمتصاعد على الشعب الفلسطيني، بما في ذلك العدوان المستمر منذ فجر الاثنين على مدينة جنين ومخيمها.


وقال مندوب دولة فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، إن "الاجتماع العاجل الذي سيعقد بناء على طلب دولة فلسطين، وبالتنسيق مع الأشقاء في مصر والأردن، سيبحث سبل التحرك الفعال على المستويين العربي والدولي لوقف هذا العدوان الإسرائيلي ومساءلة مرتكبيه، وطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".


استشهد تسعة فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، الاثنين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ثمانية منهم في مخيم جنين حيث ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا يشمل توغلا وقصفا جويا بطائرات مسيّرة، هو الأوسع منذ نحو 20 عامًا.


تشن إسرائيل العملية الواسعة التي أعلنت عنها في وقت مبكر الاثنين بعد أسبوعين من عملية كبيرة أخرى استهدفت مخيم جنين تخللها استخدام الطيران المروحي للمرة الأولى منذ سنوات.


 




 

 


 

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