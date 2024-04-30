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الثلاثاء، 30-04-2024 11:10 ص

بدء موسم الكرز الأخضر.. وسعر الكيلو من 5 الى 8 دنانير

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات

 

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 مع بداية موسم الكرز الاخضر في الأردن ، ورد الى سوق الخضار المركزي منه اليوم الثلاثاء نحو 21 طن وفقاً للناطق باسم وزارة الزراعة لوانس المجالي.


وقال المجالي أن سعر الكرز الاخضر المحلي في السوق المركزي بلغ 5 دنانير للكيلو وقد يصل سعره إلى 8 دنانير في محلات التجزئة.


ويعود السبب وراء ارتفاع سعره لقلة الكميات الواردة، موضحا أن الكميات ستزيد خلال الأيام القادمة ما ينعكس على سعره، وفق المجالي.


يشار إلى أن موسم الكرز الاخضر في الأردن يبدأ أواخر شهر نيسان ويستمر حتى منتصف شهر حزيران.

 




 

 


 

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