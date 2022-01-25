اجتماع في الطفيلة لبحث إدامة الخدمات خلال المنخفض الجوي

الوكيل الاخباري - أكد محافظ الطفيلة الدكتور محمد أبو جاموس أن الإدارة المحلية في الطفيلة اتخذت جميع الاستعدادات اللازمة للتعامل مع الظروف الجوية الطارئة التي تترافق مع المنخفضات الجوية، كما جرى تنفيذ جولات ميدانية لتفقد غرف العمليات الفرعية والتجمعات السكنية القريبة من الأودية ومجاري السيول.



وأضاف المحافظ ابو جاموس خلال اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، في قاعة بلدية الطفيلة الكبرى، بحضور مدراء الدوائر الرسمية الخدمية والشرطة والدفاع المدني والحكام الإداريين أنه تم إعداد خطة للتعامل مع تبعات الحالة الجوية التي يتوقع ان تشهدها المحافظة خلال الأيام المقبلة، للإسهام في إدامة الخدمات الرئيسية المقدمة للمواطنين، وتوفير المستلزمات من محروقات ومواد تموينية وغيرها.

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