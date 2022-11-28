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اجتماع مرتقب لمجلس إدارة الضمان.. وملف صرف الرصيد الادخاري على الطاولة

الإثنين، 28-11-2022 12:03 م

اجتماع مرتقب لمجلس إدارة الضمان.. وملف صرف الرصيد الادخاري على الطاولة

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - علم موقع "الوكيل الاخباري" أن اجتماعاً لمجلس إدارة الضمان الإجتماعي من المقرر أن يعقد غداً الثلاثاء، لمناقشة عدة قضايا جوهرية أهمها ملف صرف الرصيد الادخاري. اضافة اعلان


ووفقاً للمعلومات المُتوفرة، فان تعديلات قانون الضمان، وصرف الرصيد الإدخاري، والتأمين الصحي، سيتم مناقشتها خلال الاجتماع. 

وبحسب المعلومات فان الإدارة الجديدة للضمان ستبحث اجراء بعض التغييرات على التعديلات المقترحة على قانون الضمان، وسيتم الإعلان عنها حال الانتهاء منها. 

وكانت معلومات وردت لـ "الوكيل الإخباري" في وقتٍ سابق، بينت أن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي التي تم صياغتها ما زالت لدى مجلس إدارة الضمان بعد تعيين مدير جديد للمؤسسة، ولم يتم رفعها لرئاسة الوزراء. 

ويترقب الشارع الأردني إقرار التعديلات التي تحتوي على ملفات جوهرية أهمها التأمين الصحي، والرصيد الادخاري، ورواتب المتقاعدين الذين تقل عن 300 دينار.

إضافة الى ذلك وردت العديد من شكاوى المواطنين المشتركين في الضمان الاجتماعي حول وقف صرف بدل صندوق الادخار لغايات التعليم والعلاج.

 




 

 


 

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