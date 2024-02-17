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السبت، 17-02-2024 10:43 ص

اجتماع وزراء داخلية الأردن والعراق وسوريا ولبنان لمناقشة آفة المخدرات

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الوكيل الاخباري - عقد، صباح السبت، اجتماع على ‏مستوى وزراء داخلية العراق وسوريا ولبنان، بالإضافة للأردن ‏لبحث موضوع آفة المخدرات ومكافحتها.

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ويبحث الاجتماع كذلك "تعزيز التعاون في هذا ‏الإطار لمواجهة التحديات المشتركة التي باتت تشكل خطرا يداهم ‏مجتمعات المنطقة حيث أضحت هذه الآفة من أبرز المشكلات التي ‏تهدد السلم المجتمعي".


وسيبحث الاجتماع تعزيز مجالات التعاون ‏الأمني بما يضمن تحقيق المصالح الوطنية العليا في دول المنطقة.


ويحضر الاجتماع، الذي يعقد في عمّان وزير الداخلية مازن الفراية، ونظراؤه العراقي عبد الأمير الشمري والسوري محمد خالد الرحمون واللبناني بسام مولوي.


 




 

 


 

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