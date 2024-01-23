الجمارك: التعامل مع أكثر من 82 ألف مخالفة جمركية في 2023

الوكيل الإخباري -

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قالت دائرة الجمارك الأردنية، إن كوادرها تعاملت خلال العام الماضي 2023 مع 5957 قضية تهريب، 24 قضية منها كانت تتعلق بالمخدرات، توزعت ما بين حبوب الكبتاغون المخدّر والكريستال والهيروين والكوكائيين والمريجوانا.وبينت الدائرة، في بيان صحفي، أنها تعاملت خلال العام الماضي مع ما يزيد عن 82 ألف مخالفة جمركية، بالإضافة إلى القيام بحملات وجولات تفتيشية منظمة؛ لمكافحة التهريب والبضائع المقلّدة، كان أبرزها ضبط معملين في موقعين مختلفين؛ لصناعة المعسل المقلّد ونكهات السجائر الفاسدة وتعبئة وتغليف علب الجوس المزورة.وأشارت الدائرة إلى أنه تم استلام مركز جمرك الماضونة الجديد، وأن العمل قائم على تطبيق أعمال بوابات الخروج الالكترونية وإجراء طرح عطاء تجهيز مباني الدائرة في المركز الجديد، وأن العمل جارٍ للحصول على الموافقات لربط المركز بمحطة طاقة شمسية، بالإضافة إلى البدء بأعمال تنفيذ مبنى "المكافحة و الترفيق الجمركي" في منطقة السلطاني بمحافظة الكرك، والبدء بأعمال المرحلة الثانية من أعمال إنشاء مركز الصادر الوطني في جمرك وادي اليتم، والبدء بتصميم مركز حدود الدّرة المتكامل وتنفيذ مبنى المسافرين الجديد، وكذلك طرح عطاء لتشغيل المبنى الموحّد في مركز حدود الكرامة.وأضافت الدائرة، أنها تعاملت خلال العام الماضي مع ما يقارب 900 ألف بيان جمركي في جميع المديريات والمراكز الجمركية بكل كفاءة وفاعلية ويُسر.وفيما يتعلق بالتسهيلات، أكّدت الدائرة أنها قدمت التسهيلات اللازمة للقطاع الصناعي؛ لتعزيز البيئة الاستثمارية وتشجيع الصناعات المحلية ودعم الاقتصاد الوطني وذلك من خلال تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية، كما خفّضت الدائرة رسم بدل الخدمات الجمركية على مدخلات إنتاج صناعة المكسرات لتصبح 3٪ بدلاً من 5٪ ، بالإضافة إلى عدم استيفاء البدلات الجمركية عند تسديد قيود الموجودات الثابتة التي مضى على استيرادها مدة خمس سنوات، والتي كانت تستوفيها الدائرة سابقًا والسماح بتنفيذ الإجراء في أي مركز جمركي يختاره صاحب العلاقة ودون تحديد سقف لقيمة البيان المنظم.وحققت دائرة الجمارك الأردنية خلال العام الماضي 2023 عددًا كبيرًا من الإنجازات والبرامج الخدميّة لمختلف الفئات من متلقي الخدمة، شملت خدمات إلكترونية جديدة، ومشاريع وطنية رائدة، وإدراج شركات جديدة في برنامج القائمة الذهبية، وتحسينات وتعديل وتطوير في الأنظمة والتشريعات الجمركية، وحوسبة إجراءات وقواعد بيانات جمركية، جاءت جميعها استكمالًا لمسيرة دائرة الجمارك في التطوير والتحديث، وتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية الرامية إلى تضافر وتكاتف الجهود في تقديم الخدمة المثلى لمتلقيها، وتأتي هذه الخدمات انسجامًا مع الرؤى الملكية السامية والتوجيهات الحكومية وتنفيذ برنامج رؤية التحديث السياسية والاقتصادية والإدارية.وأوضحت الدائرة أنها تبنّت خلال العام الماضي 6 مشاريع وطنية ريادية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني وتشجيع التجارة الدولية وإزالة الازدواجية والتعارض بالعمل بين الدوائر الحكومية والعمل على تكاملية الأنظمة المتعلقة بالاستيراد والتصدير والعبور، تمثلت في مشروع نظام الموافقات المسبقة والرخص الأردني، ومشروع توحيد الجهات الرقابية، ومشروع التدقيق ما بعد التخليص، والتجارة الإلكترونية، وتطوير إجراءات حركة المسافرين، وإدارة المشاريع.ولفتت الدائرة إلى أنها أطلقت خلال العام الماضي 8 خدمات إلكترونية جديدة ليصل مجموع الخدمات الإلكترونية المقدمة لمتلقي الخدمة إلى 162 خدمة إلكترونية متنوعة من أبرزها خدمة الاستعلام عن مدد الإقامة للمركبات الأجنبية، وخدمة الاستعلام عن التوصيات الإلكترونية للإعفاءات الدبلوماسية، وخدمة براءة الذمة الإلكترونية للطلاب العرب والأجانب، وفيما يتعلق ببرمجة وحوسبة وتطوير الأنظمة والإجراءات الجمركية، قامت الدائرة بحوسبة 34 نظامًا واجراءً جمركيًا مختلفًا.ووقعت الدائرة 4 اتفاقيات للربط الإلكتروني ليصل العدد الإجمالي إلى 66 اتفاقية ربط الكتروني؛ للعمل المشترك وتسهيل الإجراءات وتبادل المعلومات بشكل آمن مع الجهات المختلفة بكل سهولة ويسر؛ توفيرًا للوقت والجهد والتكلفة.وعملت الدائرة على تطبيق مشروع النافذة الوطنية للتجارة في مركز جمرك مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الصناعية في سحاب ليصل إجمالي عدد المراكز الجمركية المطبقة للنافذة الوطنية إلى 8 مراكز وهي مركز جمرك (العقبة، عمان، مطار التخليص، العمري، جابر، معبر وادي الأردن، جمرك مدينة الحسن الصناعية/ اربد).كما عملت الدائرة على إدراج 9 شركات في برنامج القائمة الذهبية ليصل العدد الإجمالي للشركات المدرجة في البرنامج إلى 127 شركة منذ انطلاق البرنامج في عام 2005.وفيما يتعلق في برنامج القائمة الفضية أضافت الدائرة إلى أن عدد الشركات التي أدرجت بلغ 37 شركة ليصل العدد الإجمالي للشركات 494 شركة ضمن مجال الاستيراد والتصدير، أما عدد الشركات التي أدرجت في برنامج القائمة الذهبية الوطنية فقد بلغ 11 شركة جميعها في مجال الاستيراد فقط.وقامت الدائرة بإعادة تطوير نظام التتبع الإلكتروني بما يسمح بالتوسع في أعمال التتبع الإلكتروني بالاعتماد على أحدث تقنيات الاتصالات والأقمار الصناعية والخرائط الرقمية، حيث بلغت مجموع رحلات التتبع الإلكتروني 171,557 رحلة تتبع إلكتروني، وتم ترفيق 3705 شاحنات فعليًا.وحول الأنظمة والتشريعات الجمركية، أوضحت الدائرة أن الإرادة الملكية السامية صدرت بالموافقة على نظام تنظيم أعمال الضابطة الجمركية رقم 27 لسنة 2023 بناءً على قرار مجلس الوزراء، يتضمن هذا النظام الأحكام القانونية الناظمة لعمل مرتبات الضابطة الجمركية، ويراعي خطورة وحساسية أعمالها ويعزز الالتزام والانضباط لدى مرتبات الدائرة، ودورهم في مكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة، وفي سياق التعاون والتواصل لتطوير الإجراءات المتعلقة بالعمل الجمركي، وقعت الدائرة 9 اتفاقيات دولية و 8 اتفاقيات محلية.وحول الاستراتيجيات والمبادرات المجتمعية، فقد أطلقت الدائرة استراتيجية جديدة للأعوام (2023-2025)، حيث حرصت على أن تكون هذه الاستراتيجية على قدر من المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها، وذلك من خلال الأدوار التي تضطلع بها وتشمل: تسهيل حركة التبادل التجاري وإجراءات التخليص، وتطوير الخدمات الجمركية لمتلقي الخدمة وقطاعات بيئة الأعمال بالتزامن مع حماية المجتمع من المخاطر، فيما نفذّت الدائرة 19 مبادرة مجتمعية تجذيرًا لمفهوم المسؤولية المجتمعية بين كوادرها في صور ينسجم فيها أداء الواجبات الوظيفية مع خدمة المجتمع.وفي سياق تطوير الموارد البشرية تقوم الدائرة بتنفيذ خطط تدريبية متخصصة لجميع كوادرها من خلال الدورات والورش التدريبية؛ لتعزيز المهارات المعرفية والفنية لديهم، ورفع كفاءة الموظفين، وبما ينعكس على العمل الجمركي في الميدان، وينسجم مع رؤية وأهداف الدائرة.وفي هذا الصدد نفذت الدائرة 150 دورة تدريبية وورشة عمل، كما أعلنت عن تعيين 151 موظفًا مستجدًا بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدني وإخضاعهم لدورات تدريبية متخصصة.ويتضمن التقرير التخليص على ما يقارب 40 ألف مركبة كهربائية ليصل العدد الإجمالي لمجموع المركبات الديزل والبنزين والهجين (بنزين وكهرباء) إلى 76815 مركبة تم التخليص عليها عام 2023.