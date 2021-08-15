اجراءات هامة للاستفادة من تعرفة الكهرباء الجديدة

الوكيل الاخباري-

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أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، حسين اللبون، الأحد، إعداد إجراءات لتسهيل نقل الاشتراكات في العداد الكهربائي على أسماء المستأجرين لمنازل ليتمكنوا من الاستفادة من قرار خفض التعرفة الكهربائية.وأعلنت الحكومة عن توزيع جديد لكلف تعرفة الكهرباء في القطاع المنزلي وفق عدة شرائح بحسب كمية الاستهلاك، لتطبيقها اعتبارا من الثلث الأول من العام المقبل.ويُسمح لمالك أكثر من عداد كهربائي أن يستفيد من قرار الحكومة بخفض التعرفة الكهربائية لعداد كهربائي واحد فقط.في حين قال اللبون، "قمنا بإعداد إجراءات لتسهيل نقل الاشتراكات على أسماء المستأجرين أو الأبناء في العائلة الواحدة"."لمن يملك أكثر من عداد (كهربائي) هناك معالجات لها. في نفس المبنى السكني يكون هناك أكثر من طابق يقطنه إما ابن أو ابنة مالك المبنى أو مستأجر فهو مخول بأن يتلقى هذا الدعم"، وفق اللبون الذي قال إن "نقل الاشتراك إلى اسم القاطن للشقة ليس ضروريا أو متطلبا لكن نشجع عليه".وأشار إلى أن "المواطن من يختار أي عداد مدعوم وسيتم من خلال آلية سيتم الإعلان عنها، وستكون واضحة وبسيطة وتراعي إمكانية التقديم إلكترونيا أو التوجه إلى مكاتب معينة موزعة في المحافظات". وأضاف: "نعمل على خطة بالتعاون مع شركات توزيع الكهرباء لوضع آلية لتسهيل هذا الأمر على المواطن".وتدرس الهيئة مع صندوق المعونة الوطنية إمكانية الربط بدعم المستفيدين من الصندوق بالتعرفة الجديدة ودون الحاجة للتسجيل، وفق اللبون.