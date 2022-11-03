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الخميس، 03-11-2022 02:43 م

اجراء عملية جراحية نوعية في البشير - صور

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الوكيل الإخباري - أجرى أطباء جراحة الدماغ و الأعصاب في مستشفيات البشير عملية نوعيّة لاستئصال ورم في القناة الشوكية على مستوى الفقرات القطنية الأولى والثانية و الثالثة، لفتاة عشرينية كانت تشكو من آلام مستمرة في الظهر منذ فترة طويلة.اضافة اعلان


 وقال استشاري جراحة الدماغ والأعصاب الدكتور حسين العبادي إنّ صور الرنين المغناطيسي أظهرت وجود كتلة تملأ القناة الشوكية بمستوى الفقرات القطنية الاولى و الثانية و الثالثة ضاغطة على الجذور العصبية.

وأضاف العبّادي أنّه تم استخدام أجهزة متطورة أثناء العملية كالمجهر الجراحي الإلكتروني و جهاز تحفيز و مراقبة و تخطيط العضلات و الأعصاب أثناء العملية.

وذكر العبّادي أنّه تم استئصال الورم كاملاً مع المحافظة على كامل الجذور العصبية و بالتالي المحافظة على كامل القوى الحركية و القدرة على المشي و تعافت المريضة بعد العملية مباشرة .

وأجرى العمليّة فريق طبي ممثل باستشاري جراحة الدماغ والأعصاب الدكتور حسين العبادي، و أخصائي جراحة الدماغ و الأعصاب الدكتور محمود شحادة و مقيم مؤهل جراحة الدماغ والأعصاب الدكتور مؤمن سامي و ا مقيم مؤهل جراحة الدماغ والأعصاب الدكتور قتادة الصعوب و مقيم جراحة الدماغ و الأعصاب الدكتور داوود خطاب و مقيم جراحة الدماغ والأعصاب الدكتور حسين قبيلات وأخصائية التخدير والعناية المركزة الدكتورة هبة المدانات بالإضافة إلى كادر تمريض العمليّات .







 




 

 


 

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