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الخميس، 06-10-2022 10:20 ص

وزارة الصناعة تطرح عطاء لشراء 100 - 120 ألف طن شعير

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الصناعة والتجارة والتموين عن طرح عطاء لشراء كمية 100.000 ألف طن شعير أو 120.000 ألف طن شعير.

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وبيّن إعلان الوزارة، أنه على من يرغب بالاشتراك مراجعة قسم العطاءات بالوزارة للحصول على نسخة من دعوة العطاء تتضمن الشروط والمواصفات مقابل (650) ديناراً غير مستردة.

 

وأشارت إلى آخر موعد لقبول العروض هو الساعة 2:00 من بعد ظهر يوم الأربعاء الموافق 12-10-2022.

 

واشترطت إحضار الوثائق التالية عند الشراء:
صورة عن رخصة المهن سارية المفعول.
صورة عن السجل التجاري مصدقة قبل مدة لا تزيد عن (30) ثلاثون يوماً من تاريخ فض العروض.
صورة عن التسجيل في غرفة التجارة سارية المفعول.

 




 

 


 

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