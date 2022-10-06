الخصاونة: مشاريع استراتيجية كبرى تخدم الأردن والعراق

الوكيل الإخباري

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- أكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة أن وضع حجر الأساس اليوم لمشروع الرَّبط الكهربائي الأردني - العراقي، هو فاتحة لمشاريع استراتيجيَّة كُبرى تخدم الأردن والعراق وشعبيهما الشَّقيقين.جاء ذلك خلال مباحثات اجراها الخصاونة، مع نظيره العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس.وأكد الرئيسان حرص البلدين المشترك على تعزيز آفاق التَّعاون الثنائي والتَّكامل في جميع المجالات.ونقل الخصاونة تحيَّات جلالة الملك عبدالله الثَّاني إلى رئيس مجلس وزراء جمهوريَّة العراق مصطفى الكاظمي، مؤكدا حرص الأردن، قيادةً وحكومة وشعباً، على دعم أمن العراق الشَّقيق واستقراره وازدهاره وتقدُّمه.كما أكد الرئيسان أهميَّة مشروع الرَّبط الكهربائي بين الأردن والعراق كثمرة وخطوة استراتيجيَّة للتَّعاون المشترك بما يخدم مصالح البلدين الشَّقيقين، خصوصاً في المجالات الاقتصاديَّة.وأكدا على الإرادة المشتركة بتهيئة كلِّ الظُّروف والإجراءات الكفيلة بتعزيز آفاق التَّعاون الثُّنائي وتوسيعها؛ بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشَّعبين الشَّقيقين.وأشاد الكاظمي بمواقف جلالة الملك عبدالله الثاني إزاء العراق، مؤكدا على العلاقات الأخويَّة العراقيَّة - الأردنيَّة والحرص المشترك على تعزيزها في كلِّ المجالات.وقال الخصاونة إن للعراق الشَّقيق وشعبه العزيز مكانة خاصَّة في وجدان جلالة الملك عبدالله الثاني ووليِّ عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله، والأردنيين جميعاً.