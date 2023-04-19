اختتام الدورة الرمضانية في المخيم الإماراتي الأردني

الوكيل الاخباري - اختتمت في المخيم الإماراتي الأردني للاجئين السوريين في مريجيب الفهود بقضاء الأزرق اليوم الأربعاء، فعاليات "الدورة الرمضانية" التي نظمتها إدارة المخيم خلال شهر رمضان واشتملت على مسابقات دينية ورياضية وأنشطة متنوعة، بحضور المدير الأمني للمخيم العقيد منير الشخانبة.



وأوضح قائد فريق الإغاثة الإماراتي سعيد النيادي، أن الدورة تضمنت مسابقة القرآن الكريم للذكور والإناث، ومسابقة كرة القدم للرجال فوق سن 16 سنة، وكرة طائرة للرجال، وشـد حبل للرجال، ومسابقة الشطرنج، إضافة إلى المسابقات الثقافية للجنسين.

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