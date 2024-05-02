الخميس 02-05-2024
الوكيل الاخباري
 

ارتفاع عدد ضحايا عدوان الاحتلال على غزة الى 34596

رئيس الجامعة الأردنية: التوسع بالتدريب لتنمية وتطوير القدرات الشخصية ضرورة ومطلب

381 ديناراً سعر الليرة الذهب الإنجليزية في الاردن اليوم

اللجنة الملكية لشؤون القدس: مشاهد مروعة يتعرض لها الصحفيون في فلسطين

فيديو - حريق ضخم يلتهم 150 وحدة سكنية وتجارية في ايران

أعضاء في الكونغرس الأميركي يطالبون بايدن بثني الاحتلال عن الهجوم على رفح

540 طنا من الخضار يرد للسوق المركزي في إربد

واشنطن: الجيش الروسي استخدم "سلاحاً كيميائياً" ضدّ القوات الأوكرانية

جمعية الفنادق: 78% حجوزات البحر الميت و56% بعمان خلال الاسبوع الحالي

صدور قانون التخطيط والتعاون الدولي في الجريدة الرسمية

الخميس، 02-05-2024 11:31 ص

اللجنة الملكية لشؤون القدس: مشاهد مروعة يتعرض لها الصحفيون في فلسطين

٦


الوكيل الاخباري - قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كعنان، إننا نعيش اليوم وكل يوم، مشاهد مروعة من قتل وأسر وجرح العشرات من شهداء الصحافة والإعلام في فلسطين، خاصة في ظل الاعتداء الإسرائيلي والهجمات الوحشية ضد الأهل في قطاع غزة الفلسطيني المحتل، وغيره من مدن وبلدات وقرى فلسطين المحتلة.

اضافة اعلان


وأضاف في بيان صحافي بمناسبة اليوم العالمي للصحافة الذي يصادف غدًا، أن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحافة والإعلام في فلسطين والقدس تتنوع بين القتل والأسر وإغلاق المكاتب والعبث بمحتوياتها ومنع الكوادر الصحفية من التغطية الإعلامية، إضافة الى خلق مناخ قمعي للحريات؛ مما يزيد من صعوبة العمل الإعلامي ويجعل بيئته محفوفة بالمخاطر، ويصبح العمل تحت القنابل والرصاص.
وأشار إلى أن التقرير السنوي الصادر عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين لعام 2023، يظهر ارتقاء 102 من الشهداء من الصحفيين، من بينهم 13 صحفية شهيدة نستذكر منهن الصحفية شيرين أبو عاقلة، كما تعرضت 80 مؤسسة صحفية و9 مطابع للإغلاق والمصادرة.


مقابل ذلك، يوفر لإعلام التضليل الإسرائيلي كل سبل العمل الموجه لخدمة الرواية الإسرائيلية بشقيها الأسطوري التلمودي، والسياسي اليميني المتطرف، حيث تبث المعلومات للإعلام الغربي من الإعلام العسكري الإسرائيلي، الذي يركز على منطلقات محددة وهي أن كل من يقاوم ويناضل ضد الاحتلال هو إرهابي ومخرب.


وأضاف كنعان، "يستغل الإعلام الإسرائيلي ومن يؤيده من الإعلام الصهيوني العالمي، السياسة الدولية الأحادية وما تستند عليه من سياسة الكيل بمكيالين والانحياز الواضح لإسرائيل، لإقناع الرأي العام العالمي بديمقراطية إسرائيل المزيفة وحقوق الإنسان وغيرها من شعارات مخادعة بات العالم يعلم تماماً مدى زيفها ومغالطتها للواقع المأساوي للفلسطينيين تحت نار وجحيم الاستعمار الإسرائيلي البغيض".


وقال إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وبمناسبة اليوم العالمي للصحافة الحرة تتوجه بتحية الإجلال والفخر لكل صحفي حر يعمل لأجل إيصال صوت الأبرياء والمظلومين في فلسطين للعالم ومنظماته الإنسانية، كما تدعو بالرحمة والسلام على أرواح شهداء الصحافة والإعلام في فلسطين والقدس وكل مكان في العالم، ونقول لأسرهم ومحبيهم أنهم سيبقون في ضمائر الإنسانية ولن تفارق صورهم ذاكرة كل إنسان في العالم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
460ab287-60ee-4e29-a2be-428dcd073193

رئيس الجامعة الأردنية: التوسع بالتدريب لتنمية وتطوير القدرات الشخصية ضرورة ومطلب

440963607_825740482928221_6090293169000907478_n

الأردن يشارك باجتماعات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

559761_6_1714547590

540 طنا من الخضار يرد للسوق المركزي في إربد

فنادق

جمعية الفنادق: 78% حجوزات البحر الميت و56% بعمان خلال الاسبوع الحالي

1714596689235.crdownload

صدور قانون التخطيط والتعاون الدولي في الجريدة الرسمية

378199_3_1714392056

إدارة السير تحذر من خطورة هذه المخالفة!

أخبار متعلقة
6617ca90accce

الأردن ينفذ 6 إنزالات جوية بمشاركة دولية على شمال قطاع غزة

63848273934070108036

القوات المسلحة تنفذ بمناسبة العيد أضخم عملية إنزال جوي لمساعدات على غزة - صور

63848185676962586731

القوات المسلحة الأردنية تنفذ 7 إنزالات جوية بمشاركة دولية على شمال قطاع غزة

18835ae4-331b-461d-8590-51ff4da26e6f

الصفدي: دعم القضية الفلسطينية ثابت وراسخ في سياسة الأردن

main_image660bf27e5e40f

وزير الخارجية: جرائم حرب "إسرائيل" مستمرة لعدم تحرّك العالم

الصفدي 2

الصفدي يبحث مع نظيريه البلجيكية والألباني وقف الحرب على غزة