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الثلاثاء، 21-03-2023 06:57 م

المستشفى الميداني الأردني غزة 74 يباشر أعماله

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الوكيل الاخباري - باشرت طواقم المستشفى الميداني الأردني غزة 74، اليوم الثلاثاء، باستقبال المرضى والمراجعين في قطاع غزة لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية والإنسانية لهم للتخفيف من معاناتهم.

وقال قائد القوة العقيد الركن سمير القادري "امتداداً لمسيرة المستشفى الخدماتية والطبية والإنسانية التي جاءت بمباركة هاشمية منذ عام 2009، يباشر المستشفى الميداني بتقديم الخدمات الطبية والإنسانية للأشقاء في قطاع غزّة، ليترجم عمق التلاحم والترابط بين الشعبين الشقيقين".

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