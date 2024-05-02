في اليوم الـ 209 .. شهداء وجرحى في قصف الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، اليوم الخميس، في قصف الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في قطاع غزة.

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وأفاد مراسل "وفا"، باستشهاد 6 فلسطينيين في قصف الاحتلال مدينة الزهراء شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، فيما انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ والأهالي 3 شهداء، إثر سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال على المنطقة الشمالية الغربية من المخيم.



وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهد فلسطيني، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على منطقة قاع القرين جنوب شرق مدينة خان يونس، كما شهدت مناطق في بني سهيلا وعبسان وخزاعة شرق المدينة قصفا مكثفا من طائرات الاحتلال.



وفي مدينة غزة، قصف طيران الاحتلال بناية سكنية لعائلة اشتيوي في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما أدى الى استشهاد فلسطينيين، واصابة آخرين، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت الركام.



وشنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منزل في حي الشجاعية شرق المدينة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال منازل وأراضي الفلسطينيين في أحياء الشيخ عجلين، وتل الهوى، والزيتون، جنوب غرب مدينة غزة.



واستهدفت مدفعية الاحتلال أراضي وخيام النازحين شرق مدينة رفح.



وفي حصيلة غير نهائية أعلنت مصادر طبية، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 34568 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء الاصابات ارتفعت إلى 77765، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.





