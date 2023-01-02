اختتام برنامج صون العمل المناخي والشبابي بالعقبة

الوكيل الاخباري - اختتم بالعقبة برنامج صون العمل المناخي والشبابي، حول الألعاب البيئية ودورها في رفع مستوى الوعي البيئي لدى الأجيال المقبلة، والذي تنفذه هيئة أجيال السلام بالشراكة مع وزارة الشباب ومنظمة اليونيسف.



وقال منسق الهيئة في العقبة، عامر النعانعة، إن البرنامج يركز على التغير المناخي وآثاره المستقبلية وكيفية التصدي لهذه الظاهرة التي تؤرق العالم أجمع، والذي تنفذه الهيئة من خلال الحملات والمبادرات الشبابية.

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