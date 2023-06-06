اختتام تجهيزات لتدريبات المرحلة الثانية من مشروع نزاهة في الكرك

الوكيل الاخباري - اختتمت جمعية زحوم الخيرية التابعة لمديرية التنمية الاجتماعية في محافظة الكرك، اليوم الثلاثاء، التجهيزات الأولية من تدريبات المرحلة الثانية من مشروع نزاهة المنفذ من وكالة التعاون الأسبانية، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.



وقال رئيس الجمعية عبد الرحمن الملاحمة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا المشروع الذي شاركت به 13 مؤسسة مجتمعية من مختلف أنحاء المملكة، يهدف إلى تعزيز المساءلة المجتمعية والمشاركة العامة وصولا إلى الإطلاع على الأثر الإيجابي الذي سيحققه هذا المشروع.

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