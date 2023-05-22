إطلاق مشروع تدريبي بإربد لدعم العاملات في الزراعة

الوكيل الاخباري - أطلقت جمعية أرض السنديان للتنمية البيئية، بالشراكة مع NUCT الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا، وبدعم من مؤسسة رواد المستقبل لتمكين أفرد المجتمعات في المجالات البيئية والتعليمية، مشروع تدريب النساء العاملات في القطاع الزراعي لصناعة السماد العضوي الكومبوست "مُنتِجات" .



وقالت رئيسة الجمعية، أمل غوانمة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، إن مشروع "مُنتِجات" يستهدف السيدات المزارعات والمالكات لمساحات زراعية في محافظة إربد، حيث سيتدربن على إنتاج السماد العضوي.



وأشارت إلى أن الجمعية تسعى لجعله بديلا للسماد الكيماوي، ورفع كفاءة النساء العاملات في الزراعة والمساعدة على تقليل كلف مدخلات الإنتاج الزراعي، والحفاظ على البيئة، والتمكين الاقتصادي للنساء العاملات في الزراعة.

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