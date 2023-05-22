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الإثنين، 22-05-2023 11:49 م

جمعية مربي الأسماك تنفي استخدام مزارع مخلفات الدواجن كغذاء

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الوكيل الاخباري - دعا رئيس جمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية، المهندس محمد شاهين، من تتوفر لديه إثباتات حول استخدام أي مزرعة أسماك مخلفات الدجاج كغذاء للأسماك إلى تقديمها للجهات المختصة؛ ليصار إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونفى شاهين، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ما جرى تداوله عن مزارع أسماك في الأردن تغذي الأسماك على مخلفات دجاج، مشددًا على أن كل ما صدر من شائعات تشير إلى استخدام المخلفات عارية عن الصحة ولم يرفق فيها أي إثباتات بالخصوص.

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وأوضح شاهين أن مخلفات الدجاج فيها نسبة سميّة عالية وفي حال استخدامها كغذاء للأسماك لن يكون لها أي فائدة ربحية وسيؤدي ذلك لنفوقها ولن تصل إلى موائد المواطنين، ما يعني أنه من غير المنطقي استخدامها.

واستهجن ما وصفه بالمعلومات المغلوطة حول استخدام مخلفات الدجاج، مؤكدًا أنها انعكست بشكل سلبي على القطاع، إضافة إلى تراجع مبيعات مطاعم الأسماك بشكل ملحوظ.

ونوه إلى أن مخلفات الدواجن يجري بيعها من خلال عطاءات لشركات مختصة ويعاد تدويرها وتستخدم في عدة مواد، وتداولها يكون ضمن ما يسمح به القانون، لافتا إلى أن هناك العديد من الجهات المختصة تفحص سلامة الأسماك قبل تزويدها للمواطنين ولم تسجل أي ملاحظة مما يعني أنها خالية تماما من أي مواد سامة أو مضرة.

وأشار إلى أن جمعية مربي الأسماك والأحياء البحرية هي الجمعية الوحيدة لتمثيل قطاع الأسماك والمسجلة في سجل الجمعيات غير الربحية، مؤكدًا أنه لا يجوز التصريح باسم القطاع بمعلومات مغلوطة تنعكس سلبيًا على المستثمرين فيه.

 

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