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الأربعاء، 24-08-2022 08:44 م

اختتام دورة تحكيم المناظرات لإنتاج محكمين في فن المناظرة

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الوكيل الاخباري - اختتمت هيئة شباب "كلنا الأردن"، الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية، دورة تحكيم المناظرات لإنتاج محكمين في مجال فن المناظرة، وذلك ضمن محور صوت الشباب الأردني، برعاية وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة.

والتقى الهناندة بمجموعة من الشباب الذين تلقوا دورات داخل محطات المعرفة واستمع إلى ملاحظاتهم ومداخلاتهم، كما اطلعهم على أهم البرامج والمبادرات التي تعمل عليها الوزارة.

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