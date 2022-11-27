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الأحد، 27-11-2022 11:00 م

اختتام دورة حول الديموقراطية والمشاركة العامة بالمزار الجنوبي

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الوكيل الاخباري - اختتمت مديرية تربية لواء المزار الجنوبي اليوم الأحد، في مدرسة الجعفرية الثانوية للبنات دورة بعنوان"الديموقراطية والمشاركة العامة" والتي تم تنفيذها من قبل المشرفين التربويين في المديرية الدكتورة نجاح النوايسة والدكتور يونس الطراونة.

وقالت مديرة التربية الدكتورة انتصار الحمايدة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الدورة التي استمرت 5 أيام اشتملت على تدريب المعلمين على محاور متعددة للديمقراطية وتطبيق عملي ومحاكاة صورية للانتخابات بالإضافة إلى تدريبهم على المبادرات الشبابية والتطبيق العملي والتنمية المهنية.

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