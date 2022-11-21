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الإثنين، 21-11-2022 06:07 م

اختتام فعاليات الرصيفة لواء الثقافة الأردنية 2022

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية ثقافة محافظة الزرقاء، بالتعاون مع بلدية الرصيفة، اليوم الاثنين، المهرجان الختامي لفعاليات احتفالية الرصيفة لواء للثقافة الأردنية لعام 2022، برعاية وزيرة الثقافة هيفاء النجار، ومشاركة كبيرة من مؤسسات المجتمع المحلي والهيئات الثقافية في الرصيفة.

وثمنت النجار، خلال المهرجان الذي أقيم في مدرسة ثيودور شنلر، الجهود الكبيرة التي بذلتها جميع مؤسسات المجتمع المحلي العامة والخاصة لإنجاح هذا المشروع الكبير الذي حققت فيه مدينة الرصيفة نجاحا باهرا وتفوقت على نفسها في الأنشطة التي شهدتها المدينة خلال العام، وأثبتت أنها تستحق اللقب لواء للثقافة الأردنية وستكون منارة لباقي المدن الأردنية في الثقافة والفن.

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