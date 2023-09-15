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الجمعة، 15-09-2023 07:15 م

اختتام فعاليات تمرين النجم الساطع

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الوكيل الاخباري  - اختتمت في مصر، الخميس، فعاليات تمرين النجم الساطع المشترك بحضور رئيس أركان الجيش المصري، والمساعد للعمليات والتدريب في القيادة العامة للقوات المسلحة.

وهدف التمرين الذي استمر 14 يوماً إلى تعزيز العمل المشترك والعلاقات الثنائية بين القوات المسلحة الأردنية وقوات مشاركة، وتبادل الخبرات، وتطوير قدرة المشاركين على الاستجابة السريعة للأعمال الإرهابية التقليدية وغير التقليدية.

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